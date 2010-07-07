Лікарям заборонять писати у рецептах назви ліків, як на коробках?

Міністерство охорони здоров’я України має намір з 1 вересня зобов’язати медиків вказувати в рецептах міжнародні непатентовані назви ліків з вересня замість запатентованих, які вказуються зараз.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ТВі, про це в ефірі телеканалу повідомив міністр охорони здоров’я України Зіновій МИТНИК.

«З 1 вересня ми будемо запроваджувати виписку рецептурну медикаментів, які будуть виписуватися по непатентованій назві. Ми не дамо цим самим робити ставку на один препарат однієї фірми», - сказав З.МИТНИК.

Також міністр повідомив про два законопроекти, що найближчим часом подаються на розгляд Кабінету міністрів. Перший стосується реклами ліків. «Реклама медикаментів відіграє негативну роль. Ми подаємо законопроект, в якому пропонуємо заборонити рекламу ліків на телебаченні», - сказав З.МИТНИК.

За його словами. Міністерство охорони здоров’я також підготувало проект закону «Про загальнодержавне обов’язкове страхування». «Ми маємо порозуміння з комітетом Верховної Ради з охорони здоров’я. Законопроект адаптований до українських умов. Ми вважаємо, що має бути фонд державний, і мають бути обов’язкові платежі з боку працедавців. Ми не заперечуємо роботу приватних компаній, тобто добровільного страхування. Воно може бути паралельним. Таким чином ми забезпечимо мінімальний гарантований рівень надання медичної допомоги всьому населенню. Далі, вже підзаконними актами, буде передбачено інші механізми: відрахування платежів, створення фонду, який буде платити за пенсіонерів, за соціально незахищених людей. Це вже другий етап», - повідомив З.МИТНИК.

Він сподівається, що парламент схвалить цей законопроект восени. «На осінній сесії закон міг би бути прийнятий хоча б в першому читанні. Загалом його впровадження має відбутися протягом півтора року, а саме – прийняття підзаконних актів, напрацювання механізмів», - додав З.МИТНИК.

Міністр також повідомив, що держава підтримуватиме виробника вітчизняної медичної техніки. «Працюємо над державним замовленням з виробництва якісної вітчизняної медтехніки, яка зможе конкурувати з іноземною», - повідомив він.

Оцінюючи стан справ у підзвітній галузі, міністр охорони здоров’я висловив стурбованість фактами «неефективного використання технічних засобів, споруд, кадрів». «Ми повинні це оптимізувати. Але будь-яка реформа потребує досить великий проміжок часу і грошей» - заявив З.МИТНИК.