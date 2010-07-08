Телеканал «1+1» переоформив склад керівних органів

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення на засіданні 7 липня внесла зміни до ліцензій ТОВ «ТРК "Студія 1+1"» і ПАТ «Телекомпанія ТЕТ», повыдомляэ Телекритика.

«1+1» переоформив склад керівних органів: замість трьох членів наглядової ради (Ігоря Коломойського, Адріана Сирбу й Олівера Майстера) стало двоє - Ігор Коломойський і Олег Наливайко (президент холдингу «Главред-медіа»). Попередній склад наглядової ради змінювався, нагадаємо, восени 2008 року.

Тимчасом ТЕТ зафіксував зміну програмної концепції та керівника - в. о. голови правління замість Максима Варламова став Валерій Гросман. Згідно з новою концепцією, формат каналу є не розважально-інформаційним, а суто розважальним. З ефіру зникли інформаційно-аналітичні і публіцистичні програми, натомість на півгодини більше стало розважально-музичних програм (12 годин 22 хвилини на добу) і додалося 6 годин 21 хвилина на добу фільмопоказу.

Як повідомляла ТК, раніше всі співробітники ТЕТу були повідомлені про скорочення з 27 серпня, пов`язане з переформатуванням каналу.