У Парку Київська Русь відбудеться фестиваль-маскарад "Київська фібула"

17-18 липня в центрі культури та історії "Парк Київська Русь" (с. Копачів, Обухівський район, Київська обл.) відбудеться ролевий фестиваль-маскарад "Київська фібула".

У програмі фестивалю:

- виступи команд рольового моделювання;

- конкурс оригінального костюму;

- лицарські турніри;

- турніри з історичного фехтування;

- ярмарок майстрів;

- виступи музичних колективів;

- середньовічні ігри та забави;

- дивовижне нічне шоу.

Дістатися до «Парку Київська Русь» із Києва можна за 45 хвилин. У вихідні дні з 9.00 у напрямку «Парку Київська Русь» курсують автобуси від станції метро «Видубичі» (зупинка біля «Фуршету»). Інтервал руху - 30 хвилин. Ціна проїзду - 20 грн. Вартість квитка у фестивальний день - 80 грн., для пенсіонерів, студентів і дітей, - 40 грн., для дітей до 7 років - безкоштовно.