Янукович дав орден зміненому голові Конституційного суду

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ нагородив орденом князя Ярослава Мудрого IV ступеня Андрія СТРИЖАКА, колишнього голову Конституційного Суду України.

Як зазначено у президентському указі № 765/2010 від 12 липня, суддю нагороджено “за визначний особистий внесок у державне будівництво, розвиток конституційної юрисдикції в Україні”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на спеціальному пленарному засіданні КС новим головою Суду було обрано Анатолія ГОЛОВІНА.

Як повідомили у прес-службі КС, 10 липня виповнилося три роки перебування Андрія СТРИЖАКА на посаді голови Конституційного Суду. Оскільки Основний Закон держави передбачає обрання голови КС лише на один трирічний термін, було призначено нові вибори.