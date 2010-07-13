Хто відповість за роботу з отруйними речовинами?

Міністерство аграрної політики України ініціює посилення контролю над фумігаційною діяльністю. (Фумігація - знищення шкідників і збудників хвороб рослин отруйними парами чи газами).

Як повідомила УНІАН прес-служба відомства, таке рішення ухвалене на нараді з питань фумігації.

«Учасники наради ухвалили рішення посилити контроль над виконанням суб`єктами господарювання чинного законодавства при проведенні робіт з фумігації. Крім того, Головдержзахист до 1 вересня 2010 року має підготувати пропозиції і спільно з Мінприроди розглянути можливість реєстрації препарату на основі бромистого метилу, а Держінспекція з карантину рослин по Київській області має надати пропозиції щодо доцільності розмежування робіт із знезараження об`єктів регулювання між державними і приватними компаніями», - йдеться у повідомленні.

Експерти вважають негативним те, що сьогодні в Україні не застосовується бромистий метил, визначений міжнародними стандартами як препарат для обробки деревини, овочів і фруктів проти карантинних організмів.

Учасники наради відзначили, що в Україні на даний час відсутня єдина технологія знезараження вантажів – у роботі використовуються застарілі тимчасові інструкції, розроблені ще за радянських часів.