Кількість злочинів в Україні збільшилася на третину

В Міністерстві внутрішніх справ констатують, що ситуація, пов’язана зі зростанням рівня злочинності у державі, залишається складною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій ПОПКОВ на розширеному засіданні колегії відомства, яке проходить зараз у Києві.

Він підкреслив, що особисто міністр внутрішніх справ і керівництво відомства визнають, що «результати на окремих напрямках діяльності є незадовільними».

«Оперативна обстановка в державі залишається складною. Майже на третину збільшилася кількість зареєстрованих злочинів. Зростання кримінальних проявів відбулося в усіх без винятку регіонах держави. Треба робити висновки», - заявив перший заступник глави МВС.

Він також наголосив, що керівництво відомства не може змиритися із наявним станом розкриття злочинів.

«За звітний період майже кожен другий зареєстрований злочин загально кримінальної спрямованості залишився не розкритим. І це є дуже негативно», - зазначив С.ПОПКОВ.

Він також констатував, що на недостатньому рівні організовано розкриття злочинів, які перебувають на контролі міністерства; залишилося нерозкритим кожне сьоме навмисне вбивство, кожне третє тяжке тілесне ушкодження, кожний восьмий – розбій. Менше, ніж торік, розкрито злочинів минулих років.

Однією з причин такого стану справ перший заступник міністра внутрішніх справ назвав «занепад в організації агентурно-оперативної роботи» серед співробітників органів внутрішніх справ.

Він зазначив, що це питання буде вперше за три роки сьогодні розглянуто на колегії, але в закритому режимі.