До Військово-морського ліцею зараховані 50 хлопців з усієї України

Цього року до Військово-морського ліцею у Севастополі зараховано 50 хлопців з усіх регіонів України.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі командування Військово-морських сил України, загалом документи для вступу до цього унікального навчального закладу подали 272 бажаючих. Із заявлених кандидатів на вступні випробування прибули 253.

За результатами медичного огляду, фахових випробувань та іспитів з загальноосвітніх предметів, а також з урахуванням пільг і набраних балів, на конкурсній основі до Військово-морського ліцею було зараховано 50 осіб.

Довідка УНІАН. Військово-морський ліцей було відкрито 1 вересня 2009 року. Він є навчальним закладом для надання повної середньої освіти учням 10-11 класів з військово-професійною спрямованістю навчання і допрофесійної підготовки.

Ліцей створено для забезпечення соціального захисту та надання державної підтримки у вихованні дітей-сиріт, дітей з багатодітних сімей, дітей військовослужбовців, учасників бойових дій та учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, а також формування в молоді високої патріотичної свідомості, національної гідності, любові до військової служби і флотських традицій, свідомого прагнення до оволодіння професією офіцера ВМС Збройних сил України, готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку.

Військово-морський ліцей надає повну загальну середню освіту і забезпечує поглиблену підготовку військового спрямування, можливості здобуття первинних військових знань, умінь і навичок, необхідних для подальшого їх вступу і навчання у вищих військових навчальних закладах ЗСУ та вищих навчальних закладах, що мають військові навчальні підрозділи.