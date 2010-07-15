Видобуток нафти і газу в Україні скоротився

Українські нафтогазовидобувні підприємства в січні-червні ц.р. скоротили видобуток природного газу на 6,3%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, до 9,6 млрд. куб. м.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням Держкомстату, в січні-червні ц.р. видобуток нафти в Україні скоротилася на 12,2%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, до 1,279 млн. тонн.

Видобуток газового конденсату в Україні в січні-червні ц.р. скоротилася на 6,2%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, до 485,0 тис. тонн, а газу нафтового попутного скоротилася на 16,4% – до 324,0 млн. куб. м.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році, за даними Держкомстату, українські нафтогазовидобувні підприємства збільшили видобуток природного газу на 2,1%, порівняно з 2008 роком, до 20,3 млрд. куб. м. Видобуток нафти скоротилася на 6,2% – до 2,899 млн. тонн, видобуток газового конденсату скоротилася на 5,2% – до 1,018 млн. тонн, а газу нафтового попутного скоротився на 14,2% – до 744 млн. куб. м.

Довідка УНІАН. Найбільшими нафтогазовидобувними компаніями України є ДК «Укргазвидобування», ВАТ «Укрнафта» і ДАТ «Чорноморнафтогаз», які входять у структуру НАК «Нафтогаз України».