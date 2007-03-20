На УТ-1 зняли з ефіру Тимошенко і Кириленка

Сьогодні вранці не вийшов в ефір запланований раніше повтор програми «Толока», який був у прямому ефірі у понеділок ввечері за участі лідерів опозиції.

Як повідомив Інституту масової інформації автор програми Віктор ПАВЛЮК, про це його поставив до відома Президент Першого Національного Віталій ДОКАЛЕНКО. Більше того, автору повідомили про те, що програма «Толока» взагалі закривається.

«Толока» - це єдине політичне шоу у прямому ефірі на Першому національному. Програма виходить вже рік, однак, за словами автора, жодного тиску до останнього дня не було. Вчора програма вийшла в ефір за участі лідерів фракції БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО та фракції “Наша Україна” В’ячеслава КИРИЛЕНКА. Саме з цим автор пов’язує закриття програми: «Очевидно, наступають нелегкі часи для свободи слова в Україні» - заявив В.ПАВЛЮК.

Президент Першого Національного В.ДОКАЛЕНКО підтвердив ІМІ зняття програми з ефіру. Водночас він зауважив, що тиску з боку Кабміну не було. За його словами, програму зняли через непрофесійність ведучого. Зокрема, стосовно останнього випуску В.ДОКАЛЕНКО сказав: «В мене були серйозні претензії до того, як була підготовлена програма, як поводився ведучий, як був організований інтерактив. Я сам намагався подзвонити на обидва телефони, але було неможливо додзвонитися на телефон підтримки дій влади».