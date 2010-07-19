У Криму радикальні ісламісти здали міліції п'ять пістолетів

Представники однієї з радикальних течій ісламізму добровільно здали п`ять стартових пістолетів Zoraki, призначених для стрільби гумовими кулями, співробітникам міліції Криму.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Кримського управління МВС, яке має в своєму розпорядженні УНІАН.

Відділ координації діяльності органів внутрішніх справ у сфері міжнаціональних відносин Кримського управління МВС протягом кількох місяців проводив оперативно-розшукові заходи. У результаті - п`ятеро радикалів здали зброю.

"Враховуючи те, що громадяни здали пістолети добровільно, вони згідно із ч. 3 ст. 263 Кримінального кодексу - незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами - звільняються від кримінальної відповідальності", - зазначається у прес-релізі.

Пістолети і набої до них передали на дослідження.

Експерти перевірять зброю "на причетність до скоєння злочинів".

Прес-служба міліції відмовляється уточнювати назву течії.