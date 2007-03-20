«Діти України мають майбутнє!». Благодійна акція-концерт у Палаці ”Україна”

Засоби масової інформації запрошуються до висвітлення благодійної акції-концерту «Діти України мають майбутнє!», що відбудеться 21 березня у Національному палаці мистецтв „Україна“ (вул. Червоноармійська, 103) о 19.00.

Акція-концерт відбудеться в рамках Міжнародної науково-практичної конференції «Формування у дітей та молоді культури здоров’я (фізичного, психічного, духовного) засобами позашкільної освіти». Конференція організована за підтримки міністерств освіти і науки, закордонних справ, сім’ї, молоді та спорту та під патронатом голови Шевченківської районної у місті Києві державної адміністрації.

Акредитація преси за телефонами: 234-42 24, 235-10-61.