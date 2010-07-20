Податкова зібрала грошей більше, ніж минулого року

Державна податкова адміністрація України (ДПАУ) в першому півріччі цього збільшила перерахування податків до Зведеного бюджету на 28,5%, порівняно з аналогічним минулорічним показником, – до 81,731 млрд. грн.

Про це сказано в повідомленні прес-служби ДПАУ, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, до загального фонду держбюджету надійшло 42,81 млрд. грн. платежів, приріст становив 40,9% (додатково отримано 12,432 млрд. грн.).

У січні-червні 2010 р. до місцевих бюджетів надійшло 31,348 млрд. грн., що на 2,833 млрд. грн. більше відповідного періоду 2009 р.

Порівняно з першим півріччям 2009 р., цього року збільшилися надходження податку з доходів фізичних осіб (на 1,923 млрд. грн., або на 9,1%), плати за землю (на 589,9 млн. грн., або на 15%), податку з власників транспортних засобів (на 206,8 млн. грн., або на 31,8%), єдиного податку (на 32,1 млн. грн., або на 3,8).

У січні-червні 2010 р. до загального фонду держбюджету надійшло 13,333 млрд. грн. податку на додану вартість, що на 7,062 млрд. грн. більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Найбільші суми ПДВ надійшли від підприємств: транспорту та зв`язку (4,2 млрд. грн., або 32% від загальної суми); виробництва електроенергії, газу, води (2,208 млрд. грн., або 17%); торгівлі (2,028 млрд. грн., або 15%); видобувної промисловості (1,376 млрд. грн., або 10%); будівництва (1,074 млрд. грн., або 8%).

За цей період платникам ПДВ фактично відшкодовано 9,368 млрд. грн., із них на рахунки платників надійшло 7,818 млрд. грн.

Попереджено 5,364 млрд. грн. неправомірно заявлених сум до відшкодування, що на 1,184 млрд. грн. більше, ніж минулого року.

За результатами контрольно-перевірочної роботи в першому півріччі 2010 р. додатково нараховано 13,293 млрд. грн. платежів до бюджету, що в 2,5 рази більше відповідного періоду минулого року.