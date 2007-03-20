Чому закрили програму ”Толока”?

21 березня, об 11.30 в інформаційному агентстві УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Свобода слова закрита». Як повідомили УНІАН у прес-службі Блоку Юлії Тимошенко, учасники прес-конференції: віце-спікер Верховної Ради Микола ТОМЕНКО, голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформації Андрій ШЕВЧЕНКО та автор і ведучий ток-шоу „Толока” Віктор ПАВЛЮК.

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