В Українському домі відкриється виставка робіт засуджених неповнолітніх

23 липня в Українському домі у Києві відкриється виставка робіт засуджених неповнолітніх у рамках проекту «Захист прав дітей у стані ризику: конкурс малюнків серед неповнолітніх, які перебувають в установах виконання покарань».

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив голова правління Євроклубу «Право і захист», директор проекту Володимир БРУЩЕНКО.

За його словами, з жовтня 2009 року громадська організація «Євроклуб «Право і захист» за фінансової підтримки Канадського фонду місцевих ініціатив і за сприяння Державного департаменту України з питань виконання покарань розпочала проект «Захист прав дітей у стані ризику: конкурс малюнків серед неповнолітніх, які перебувають в установах виконання покарань».

В.БРУЩЕНКО підкреслив, що метою проекту була спроба об’єднати ідею правозахисту і творчості. “Ми спробували надати дітям можливість розказати про себе у вигляді малюнку, але не просто розповісти, а й зробити таким чином, щоб це для самих засуджених було корисно”, - зауважив він.

Також метою конкурсу є: захист прав неповнолітніх вихованців установ позбавлення волі шляхом надання їм можливості інтегруватися у соціально прийнятні структури через виявлення творчого потенціалу; підвищення якості пенітенціарного виховання неповнолітніх у колоніях; забезпечення дотримання прав дітей та молоді, які звільнилися з міст позбавлення волі, зокрема, прав на соціальний захист і достатній життєвий рівень; формування у громадськості конструктивного ставлення до неповнолітніх, які схильні до девіантної та делінквентної поведінки; пропагування позитивного ставлення до неповнолітніх засуджених, що забезпечить інтеграцію таких неповнолітніх і молоді у суспільство і, відповідно, надасть змогу стабільно розвиватися молодіжному середовищу шляхом зниження рівня злочинності.

В.БРУЩЕНКО повідомив, що на конкурс надійшло 500 заявок з 10 колоній, але самих конкурсних робіт журі отримало 85.

За словами В.БРУЩЕНКА, під час виставки в Українському домі відбудеться благодійний аукціон. Усі зібрані кошти будуть переведені на особисті рахунки конкурсантів, і вони зможуть їх використати після виходу на волю.

Перший секретар Посольства Канади в Україні Гійом ЛЄГРО наголосив, що цей проект є цікавим та унікальним, оскільки спрямований на інтеграцію у життя молоді, позбавленої волі.

Начальник відділу організації діяльності виховних колоній та ресоціалізації жінок Державного департаменту України з питань виконання покарань Валерій КАЛІВОШКО зауважив, що більшість засуджених дітей - з неблагополучних сімей або навіть сироти, тому такі проекти дуже важливі для того, щоб діти змогли відчути себе особистістю.