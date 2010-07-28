На Чорноморському флоті скорочено близько 600 осіб персоналу

На Чорноморському флоті Російської Федерації з початку року скорочено близько 600 осіб персоналу, за весь минулий рік – більш як 1,5 тисячі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам у Севастополі виконуючий обов`язки директора міського центру зайнятості Олександр ШАПІРО.

Він відзначив скорочення темпів звільнення з підприємств і організацій ЧФ РФ цивільного персоналу. «Якщо торік на ЧФ РФ бути скорочено більш як 1,5 тисячі осіб, то зараз - близько 600 осіб. Але скорочені на ЧФ РФ складають достатньо вагомий відсоток серед наших безробітних», - сказав О.ШАПІРО.

За його словами, скорочення на Чорноморському флоті Росії є однією з двох головних проблем на ринку праці в Севастополі. Ще однією проблемою він назвав дисбаланс на ринку попиту і пропозиції.

Разом із тим, як підкреслив керівник служби зайнятості, «показники нашої роботи, порівняно з 2009 роком, значно покращали: якщо ми говоримо про повний ринок праці, то збільшилася кількість працевлаштованих, новостворюваних робочих місць, знизився рівень скорочення працівників з підприємств». Крім того, додав О.ШАПІРО, «працюють, відновлений ряд програм, тому ми вважаємо, що є позитивна динаміка на ринку праці Севастополя».

«Інтегральний оцінка нашої роботи полягає у тому, що ми традиційно є одним із кращих регіонів України: якщо рівень зареєстрованого безробіття в середньому по Україні становить 9%, то в Севастополі він - 6,2% (минулого року він досягав рівня 6,9%). Практично вдвічі знизилася кількість осіб, які стоять у нас на обліку як такі, що не мають роботи. Тому в цілому динаміка, ситуація позитивна», - сказав О.ШАПІРО.