Екс-депутат Одеської міськради Марков і його охоронець госпіталізовані

Через бійку в одному з ресторанів Одеси отримав ножове поранення в шию, унаслідок чого госпіталізований і прооперований в клініці екс-депутат Одеської міськради Ігор МАРКОВ, котрий очолює партію «Родина».

Про це повідомила у випуску новин одеська телекомпанія «Круг», пославшись на свої джерела.

«І.МАРКОВ прибув в ресторан на день народження місцевого бізнесмена під шафе, що не сподобалося деяким учасникам, які намагалися триматися подалі від скандально відомого діяча, - повідомляє телеканал «Круг». - Винуватець торжества, який запросив І.МАРКОВА на свій ювілей, зробив йому декілька зауважень. Проте останній продовжував поводитися зухвало, чіплятися до гостей. ... виникла бійка, в якій І.МАРКОВ одержав удар ножем в шию, у тяжкому стані був госпіталізований в клініку «Інтосана» і прооперований».

Прес-служба партії «Родина» не коментує даний інцидент. Проте, спрогнозував телеканал «Круг», незабаром слід очікувати розповсюдження в ЗМІ, контрольованих лідером партії «Родина», заяви про те, що на їх лідера «здійснений напад з політичних мотивів. Хоча насправді попросту братва гуляла».

При цьому «Круг» нагадав, про недавні повідомлення ряду ЗМІ про скоєний напад на активіста партії «Родина» Андрія КУРЛОВА, що числиться охоронцем. І обнародував інтерв`ю з черговим лікарем Одеською облклінлікарні Володимиром БОЙКОМ, який заявив: «А.КУРЛОВ був доставлений в лікарню вночі з проникаючим колото-різаним пораненням черевної порожнини з пошкодженням великих судин, - повідомив лікар-хірург. - Операція пройшла успішно. Пацієнт перебуває в реанімації, стан його стабільний, але тяжкий - унаслідок втрати близько трьох літрів крові до моменту доставки в хірургічне відділення лікарні».

Разом з тим, телеканал «Круг» навів подробиці інциденту, пов`язаного з нападом на активіста партії «Родина». А.КУРЛОВ зі своїм товаришем (прізвисько «Самурай», раніше судимим за розбійний напад) відпочивали з подружжям у складі галасливої компанії в нічному клубі «Лимон». Після добрячої випивки виникла бійка, одну з жінок довелося доставити в травматологію міськлікарні №29, а потім в побутовій бійці одержав ножове поранення в ділянку живота і А.КУРЛОВ.

Втім, указує ТК «Круг», це не перша участь А.КУРЛОВА в кримінальному інциденті. 21 березня 2009 року він разом з іншими охоронцями І.МАРКОВА вчинив безпрецедентний напад на співробітників Одеського УСБУ і досі перебуває під прокурорським слідством.