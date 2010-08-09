Підприємства Рівного заборгували більш як 10 млн. грн. зарплати

Підприємства Рівного заборгували своїм працівникам понад 10 млн. грн. зарплати.

Як передає кореспондент УНІАН, з боржниками вирішив особисто розібратися міський голова Рівного Володимир ХОМКО, який запросив 15 керівників підприємств-боржників на нараду.

Вирішено, що одним боржникам буде надано допомогу щодо фінансового оздоровлення ситуації на підприємствах, іншим було рекомендовано прождати майно або його частину, а з третьою категорією керівників підприємств-боржників мер міста пообіцяв розібратися з допомогою правоохоронних органів.

Було зазначено, що найбільшими боржниками з виплати зарплати в обласному центрі є три підприємства - авторемзавод, який нині формально належить до Міністерства оборони України, а також Рівненська геологічна експедиція держпідприємства «Північгеологія» та комунальне підприємство «Рівнеелектроавтотранс».

Найкритичніша ситуація на авторемзаводі, який заборгував своїм працівникам 3,1 млн. грн. Нині підприємство проходить санацію, і вже у вересні очікується скорочення певної кількості людей. Але, як зазначалося на нараді, скорочення потягне за собою і виплати певних розрахункових коштів, що в цілому становитиме 5 млн. 400 тис. грн., які потрібно буде виплатити людям.

Мер міста скептично оцінює шанси авторемзаводу на фінансове «одужання» з допомогою Міноборони і радить його керівнику продавати усе майно підприємства, оскільки, на його думку, завод уже ніколи не запрацює нормально.

Щодо заборгованості із зарплати працівникам держпідприємства «Північгеологія», то, як пояснив директор Рівненської геологічної експедиції Петро САВЧУК, після розмови з керівником цього підприємства, у нього склалося враження, що «державна геологічна служба просто в державі не потрібна».

Серед найбільших боржників опинилася і Рівненська філія Міжрегіональної академії управління персоналом, яка заборгувала своїм працівникам 231 тис. грн.