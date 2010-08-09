Міністр радить замінити медичні пов'язки саморобними марлевими

21:09, 09 серпня 2010
Суспільство
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"...у кілька шарів, як шили раніше"

Міністр охорони здоров`я і соціального розвитку РФ Тетяна Голікова рекомендує замінити медичні пов`язки саморобними марлевими. "Пов`язки не рятують", - сказала вона сьогодні журналістам у Москві.

Міністр зазначила, що вони ефективні тільки, якщо треба швидко подолати якийсь задимлений простір.

"Ефективніші ті марлеві пов`язки в кілька шарів, які шили раніше", - наводить слова  міністра РосБізнесКонсалтинг. За її словами, марля, складена в кілька шарів, пропускає меншу кількість гарі, ніж медичні пов`язки, які використовуються при епідеміях.

 

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