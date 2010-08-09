17-річний студент-хімік погрожував серією вибухів у Києві

Служба безпеки України затримала у Полтавській області п’ятьох членів організованого злочинного угруповання, які, висуваючи телефонні анонімні погрози застосувати вибухові пристрої, у тому числі й на об’єктах громадського транспорту, вимагали значні суми грошей.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

Зокрема, в ніч з 7 на 8 серпня невідомий громадянин кілька разів телефонував на номери оперативних чергових СБУ, вимагаючи виплатити йому та його спільникам 600 тис. дол. Зловмисник погрожував найближчим часом підірвати саморобні вибухові пристрої у різних районах столиці на підтвердження рішучості своїх злочинних намірів.

Невідкладно в Службі безпеки України було створено оперативно-слідчу групу, яка у короткі терміни встановила особу громадянина, котрий анонімно телефонував правоохоронцям, та особи усіх інших членів злочинного угруповання.

У ході спецоперації із залученням бійців спецпідрозділу «Альфа» СБУ на трасі Київ-Харків поблизу Пирятина в момент передачі обумовленої грошової суми був затриманий один з вимагачів - студент-хімік коледжу, 1993 року народження.

Водночас у самому Пирятині було затримано й інших учасників цього угруповання. Усі вони безробітні місцеві мешканці - 1981-го, 1986-го та 1989-го років народження.

Встановлено, що схему виготовлення вибухових пристроїв зловмисники легко знайшли в Інтернеті. У ході обшуків у помешканнях молодиків було вилучено складові елементи для виготовлення вибухових пристроїв, а також 100 кг сірчаної кислоти у каністрах, інші хімічні речовини, спеціально придбані ними за рекомендаціями з відповідних веб-сайтів.

У членів угруповання також вилучено саморобні вибухові пристрої, які вони планували застосувати у Києві в разі відмови представників державних органів виплатити їм гроші. Виявлено речовину, тротиловий еквівалент якої, за висновками експертів, становить близько 4 кг, що призначалася для виготовлення вибухових пристроїв.

Саморобні вибухові пристрої та інші вилучені хімічні речовини направлено на експертизу.

Вирішується питання про порушення органами міліції за матеріалами СБУ кримінальної справи за ст. ст. 263 (поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами), 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії за участю усіх затриманих.