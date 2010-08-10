В аптеках торгували препаратами, з яких можна зробити наркотики

Співробітниками відділу кримінального розшуку Дніпропетровського міського управління ГУ МВС України у Дніпропетровській області була здійснена перевірка 2 аптечних кіосків, під час якої виявлено і вилучено близько 500 упаковок психотропних, снодійних та інших препаратів, з яких можна було б виготовити близько 1 кг наркотичної речовини.

Як розповів журналістам заступник начальника відділу кримінального розшуку ДГУ ГУМВС України у Дніпропетровській області, капітан міліції Анатолій ПОПКОВ, на момент перевірки в обох аптеках були відсутні санітарні книжки, журнали обліку рецептурних листів на відпуск лікарських засобів, які підлягають кількісному обліку, а також книги обліку приходу лікарських засобів.

Всі вилучені медичні препарати були направлені для проведення дослідження.

За даними фактами прокуратурою м. Дніпропетровська порушена кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ст. 320 ч. 1 КК України (порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів - карається штрафом до п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі строком до чотирьох років, або позбавленням волі строком до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років).