Завтра на заході та півночі України можливий дощ

Завтра у західних та північних областях України місцями очікуються короткочасні дощі, грози.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 19-24°, на узбережжі морів до 28°, вдень 35-39°, у східних, південних, Дніпропетровській, Кіровоградській областях місцями 40-42°; у західних, Житомирській, Вінницькій областях вночі 13-18°, вдень 28-33°, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

У Київській області у четвер вночі та вранці місцями очікується невеликий короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 19-24°, вдень 35-39°. У Києві температура вночі 21-23°, вдень 35-37°.

Сьогодні температура води в Чорному та Азовському морях 27-30°, у Дніпрі біля Києва 27°.