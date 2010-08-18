На Печенізькому водосховищі у човні знайшли телефон зниклого журналіста

17 серпня о 18.00 у човні, який плавав на Печенізькому водосховищі, було знайдено мобільний телефон зниклого головного редактора харківської інформаційної газети «Новий стиль» Василя КЛИМЕНТЬЄВА.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків із громадськістю ГУМУС України у Харківській області, телефон виявили люди, які відпочивали на березі водосховища.

За участю працівників міліції, кінологів, водолазів проводиться обстеження прилеглої території, де було знайдено човен з мобільним телефоном.

Як повідомляв УНІАН, дружина В.КЛИМЕНТЬЄВА повідомила про зникнення чоловіка 12 серпня. У ході перевірки встановлено, що 11 серпня В.КЛИМЕНТЬЄВ виїхав з дому з невідомим чоловіком на автомобілі «БМВ» сріблястого кольору у невідомому напрямку.

Дзержинський райвідділ міліції Харкова порушив кримінальну справу за статтею «навмисне вбивство» за фактом зникнення В.КЛИМЕНТЬЄВА.

Газета «Новий стиль» займається розслідуваннями на правову тематику.