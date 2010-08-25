Мер Донецька: незаконне будівництво припинити неможливо

Донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО заявляє, що вжив усі свої повноваження, але зупинити незаконне будівництво на території Донецького національного університету сьогодні «немає механізму».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Донецьку, відповідаючи на запитання, чому ТОВ «Альфа-спорт» з 18 серпня відновило і продовжує незаконне будівництво магазину на території, що належить ДонНУ.

«Я вжив усі свої повноваження, інших повноважень у мене немає. Залишається… Я ходив до пана прокурора і до керівників Управління внутрішніх справ. Інших якихось повноважень у мене немає», - сказав О.ЛУК’ЯНЧЕНКО. При цьому він додав, що «функції контролю за незаконними будівництвами в органів місцевого самоврядування, у зв`язку з організацією державного містобудконтролю, немає. Ці функції пішли буквально в першому кварталі 2010 року».

Мер зазначив, що юридична служба міськвиконкому продовжує працювати над проблемою повернення незаконно відібраної «Альфа-спортом» університетської землі, що належить державі.

«Я сказав, що готуйте відповідно до чинного законодавства позови, і юристи мають підготувати позови в ті організації, які видали дозвіл, якщо вони видали з порушенням. Цим питанням мають займатися юристи і правознавці, тому я не хочу дилетант сьогодні приймати рішення», - підкреслив О.ЛУК’ЯНЧЕНКО.

«Є чинне законодавство, іншого немає. Стінка на стінку - не підемо... Немає дозволу на ведення будівельних робіт, але й немає механізму в органів місцевої влади, як його зупинити», - підкреслив О.ЛУК’ЯНЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, після звільнення ректора Володимира ШЕВЧЕНКА на території Донецького національного університету з 18 серпня ТОВ «Альфа-спорт» відновило будівельні роботи на земельній ділянці, що знаходиться в постійному користуванні вузу.

У ректораті університету підтвердили, що на сьогодні ТОВ «Альфа-спорт» не має ніяких документів на проведення там будівельних робіт, оскільки всі численні суди з оскарженням були виграні ДонНУ і Донецьким міськвиконкомом. Так, з моменту будівництва в 2007 році, спочатку суд виніс постанову про припинення всіх будівельних робіт, а потім визнав самозахватом землі ДонНУ фірмою «Альфа-спорт», відмінив виділення 100 кв. м землі університету під будівництво і виніс постанову про розірвання договору оренди між Донецькою міськрадою і ТОВ «Альфа-спорт». Всі апеляційні і касаційні скарги ТОВ «Альфа-спорт» судами були відхилені і рішення про розірвання договору оренди набуло чинності.

Суди винесли постанови на користь університету, але виконавча служба так нічого не зробила, підкреслили в ректораті ДонНУ.

Коментуючи ситуацію, екс-ректор університету В.ШЕВЧЕНКО сказав, що останні три роки боровся за повернення цієї відібраної у вузу землі і розуміє, що за цим беззаконням стоять чиїсь бізнес-інтереси.

«Тут якась змова», - сказав В.ШЕВЧЕНКО, підкресливши, що ця земельна ділянка державна і її, відповідно до Земельного кодексу, «ніхто не має права забирати і віддавати під якісь інші потреби, навіть вузу заборонено її віддавати – вона знаходиться під захистом держави».

В.ШЕВЧЕНКО уточнив, що в планах фірми «Альфа-спорт» стояло будівництво магазину з відділами з продажу спиртних і тютюнових виробів, що вже суперечить закону, оскільки все знаходиться в неприпустимій близькості до навчального закладу і студентських гуртожитків.

Відповідаючи на запитання, чи можна зв`язати його відставку з посади ректора університету з вирішенням цих земельних питань, В.ШЕВЧЕНКО сказав: «Можна.. Я можу допустити все, що завгодно», і додав, що, він, вирішуючи питання про збереження університетської землі, не давав спокою ні правоохоронним органам, ні керівництву міста.