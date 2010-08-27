МВС відправило додаткову групу на пошуки зниклого журналіста

До Харкова вирушила додаткова група фахівців Міністерства внутрішніх справ України для розслідування обставин зникнення редактора газети «Новий стиль» Василя КЛИМЕНТЬЄВА.

Про це УНІАH повідомили у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України.

Слідчі та оперативники й надалі детально відпрацьовуватимуть усі версії, яких близько 10, зникнення журналіста. Особливо прискіплива увага зараз сконцентрована на професійній діяльності редактора газети, поінформували в ДГЗ.

За словами міністра внутрішніх справ Анатолія МОГИЛЬОВА, ”працює оперативна група з числа працівників центрального апарату, оскільки під час збору первинних матеріалів ми виявили достатньо критичних статей за авторством Василя КЛИМЕНТЬЄВА, які стосуються широкого кола значущих осіб харківського регіону”.

Міністр нагадав, що справу передано до розслідування у Головне слідче управління МВС, аби уникнути витоку будь-якої інформації.

Як також сказав А.МОГИЛЬОВ, “правоохоронці передбачають, в тому числі, й найтрагічніший розвиток подій, адже Василь КЛИМЕНТЬЄВ характеризується як людина обов’язкова та акуратна. Він ніколи б так не вчинив зі своїми рідними, якби не втручання «зовнішніх чинників та обставин»: про це свідчать матеріали справи, яка вже налічує кілька томів”.

“Хоч тіла його поки що не знайшли, але підстав вважати, що відбулася трагедія, достатньо. Досвід підказує, що це буде важка справа, і в розслідуванні вона забере чимало часу, - заявив міністр.

А.МОГИЛЬОВ зазначив, що, крім телефону зниклого журналіста, у човні на Печенізькому водосховищі знайдено і ключі від квартири В.КЛИМЕНТЬЄВА.

“Проте, як і виявлення телефону, у міліції ці речові докази по справі не викликають аж занадто великого оптимізму, оскільки барсетка з документами, яка була з журналістом, зникла разом із власником, а ключі, натомість, були акуратно приховані у човні. У зв’язку з цим правоохоронці не виключають спробу завести слідство у хибному напрямку, оскільки принаймні півтора десятка водолазів та кілька спеціалістів з ехолотами перевірили велику частину дна – результат нульовий. Також було «прочесано» прилеглу територію навколо водосховища – з таким же результатом”, - поінформував глава МВС.

Зараз, підкреслив А.МОГИЛЬОВ, по справі щодня «прокручується» величезний обсяг оперативно-розшукової роботи: допитують всіх, хто мав зустрічі з В.КЛИМЕНТЬЄВИМ упродовж останнього часу, встановлюються контакти за списком останніх дзвінків, проводяться допити свідків. За участі експертів триває пошук автомобіля, на якому, ймовірно, виїхав журналіст, тобто жодна з версій і напрямків розшуку не відкидаються остаточно, сказав він.

Розглядається, додав міністр, і кілька контраверсій, зокрема у випадку із виявленням мобільного телефону та ключів. “Тобто, природність такої знахідки викликає закономірні сумніви у оперативніків, а відтак виникає питання: кому вигідна така показова «видача» речових доказів”, - зазначив А.МОГИЛЬОВ.

За його даними, оперативно-слідча група зараз активно розшукує особу, яка за два дні до зникнення журналіста працювала разом з ним, збираючи інформаційні матеріали для нової статті. “Крім того, правоохоронці допитуватимуть осіб, яких було піддано критиці у матеріалах КЛИМЕНТЬЄВА. – По кожній публікації, яка мала резонансний характер, буде проведено перевірку”, – запевнив А.МОГИЛЬОВ.