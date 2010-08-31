Бондар: продаж Луганськтепловозу до Росії, фактично, не відбувся

У Фонду державного майна (ФДМ) на сьогодні немає іншого виходу, окрім як розірвати договір купівлі-продажу з покупцем "Луганськтепловоза" - дочірньою компанією російського "Трансмашхолдингу" "Брянським машзаводом".

Про це повідомив УНІАН перший заступник голови Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради з питань приватизації, народний депутат (НУ-НС) Олександр БОНДАР.

За його словами, відсутність на сьогодні будь-якої офіційної інформації про переказ покупцем "Луганськтепловоза" коштів за придбаний ним пакет акцій підприємства може свідчити тільки про одне – що гроші так і не надійшли на рахунок Фонду держмайна.

Водночас, за словами О.БОНДАРЯ, умовами договору купівлі-продажу, а також чинним законодавством чітко прописується, що в разі якщо після закінчення відведених двох місяців від дати укладення договору гроші покупцем так і не будуть переказані, ФДМ зобов`язаний через суд визнати даний договір недійсним. "Жодних інших варіантів і прочитань тут просто бути не може", - відзначив нардеп. "Якщо ФДМ цього не зробить, це вже буде справою прокуратури", - додав він.

О.БОНДАР також повідомив, що розпорядження Кабінету Міністрів про проведення взаємозаліку суперечить чинному законодавству, в якому чітко прописується, що гроші колишньому власникові підприємства можуть бути повернені лише з подальшого продажу підприємства, а також рішенням Вищого господарського суду України від 28 липня цього року.

Нардеп також відзначив, що на даний момент ФДМ і Кабмін прагнуть якимсь чином знайти вихід із ситуації, що створилася, зокрема, уряд, швидше за все, "вмовляє" російського інвестора переказати необхідні кошти за придбане ним підприємство.

У ФДМ на даний момент відмовляються надавати будь-яку інформацію про переказ покупцем "Луганськтепловоза" необхідної суми. Термін оплати за придбаний пакет акцій підприємства минув 30 серпня цього року.

Довідка УНІАН. Фонд держмайна України 19 липня 2006 року перший раз оголосив конкурс з продажу 76% акцій ВАТ "Холдингова компанія "Луганськтепловоз". 23 березня 2007 року Фонд визнав «Управляючу компанію «Брянський машинобудівний завод» (що входить в російський "Трансмашхолдинг") переможцем конкурсу: пакет було продано за 292,505 млн. грн.

У жовтні 2009 року реєстратор цінних паперів «Центр-Реєстратор» списав 76% акцій ВАТ "Луганськтепловоз" з рахунку УК «Брянський машинобудівний завод» і зарахував їх на рахунок Фонду держмайна. Акції були зараховані на рахунок ФДМУ на підставі рішення Луганського господарського суду від 12 жовтня 2009 р.

31 березня 2010 року Фонд державного майна України повторно оголосив про проведення приватизаційного конкурсу з продажу держпакета «Луганськтепловоза». 15 червня 2010 року ”Брянський машзавод`” знову придбав 76% акцій «Луганськтепловоза» за 410 млн. грн.

Кабінет Міністрів України своїм розпорядження №1501 від 21 липня цього року доручив ФДМУ укласти мирову угоду з покупцем «Луганськтепловоза» - «Брянським машзаводом».

Вищий господарський суд України 28 липня відмінив рішення Господарського суду м.Києва, яким він зобов`язав ФДМ відшкодувати власнику «Луганськтепловоза» - управляючій компанії "Брянський машзавод" - внесені кошти за придбаний в 2007 р. і після повернений у держвласність пакет акцій підприємства в доларах США за курсом на момент придбання.