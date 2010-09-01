Президент Польщі планує зустріч з Януковичем у Криниці

Президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ планує провести першу зустріч із главою Української держави Віктором ЯНУКОВИЧЕМ 8 вересня у Польщі.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі глави Польської держави.

За даними співрозмовника агентства, зустріч планується в рамках Економічного форуму в Криниці, що відбудеться 8-11 вересня.

«Така зустріч планується», - зазначили у прес-службі.

Прес-секретар Економічного форуму в Криниці Павел ПІЩАК підтвердив УНІАН, що організатори запросили В.ЯНУКОВИЧА взяти участь у форумі. Водночас він сказав, що Україна не надала офіційного підтвердження участі у форумі Президента.

Водночас П.ПІЩАК зауваживши, що Б.КОМОРОВСЬКИЙ погодився взяти участь у форумі.

Також прес-секретар Економічного форуму повідомив, що гості такого високого рангу як Президент України можуть підтверджувати свою участь навіть в останній день перед початком заходу.

Довідка УНІАН. До участі у щорічному Економічному форумі, який проводиться у місті Криниця з 1992 року, запрошуються відомі політики, парламентарії, підприємці, бізнесмени, фінансисти, які мають вплив на формування державної економічної політики в своїх країнах і які реалізують торгово-економічну співпрацю у регіоні Центральної Європи.