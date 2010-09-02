В Україні затримали рекордну партію контрабандних діамантів
17:54, 02 вересня 2010Суспільство
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Жінка прилетіла зі Стамбула
Служба безпеки України затримала рекордну партію контрабандних діамантів.
Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, діаманти було затримано в аеропорту «Сімферополь» у ході спільної операції Головного управління СБУ в Криму та Державної прикордонної служби.
Коштовне каміння у маленькому пакунку поза митним контролем привезла громадянка України, яка прибула рейсом «Стамбул-Сімферополь». Усього було виявлено близько 3,5 тисяч оброблених діамантів.
Вартість дорогоцінного каміння встановить гемологічна експертиза. Після її завершення буде порушено кримінальну справу.
Встановлено, що власниця діамантів пов’язана з мережею ювелірних магазинів Криму. Контрабандний вантаж вилучено, поінформували в СБУ.
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