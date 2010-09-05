Куди пішли кошти, призначені на ліквідацію наслідків повені?

Цього року в Тернопільській області прокуратура порушила ще 7 кримінальних справ за фактами нецільового використання коштів, виділених на ліквідацію наслідків липневої повені 2008 року.

Про це повідомила кореспонденту УНІАН прес-секретар прокурора області Леся ДОЛІШНА.

Зокрема, за результатами додаткових перевірок Тернопільським транспортним прокурором встановлено, що службові особи однієї з сільрад Бучацького району та підприємства з будівництва доріг, знаючи, що роботи з капремонту вулиць у двох селах фактично не виконані, внесли до актів прийому виконаних робіт за грудень 2008 року завідомо неправдиві відомості про їх ремонт. Збитки, завдані державі, становлять 400 тис. грн. Стосовно службових осіб сільради та підприємства порушили кримінальну справу.

За аналогічним фактом Тернопільським транспортним прокурором порушено кримінальну справу стосовно службових осіб ще однієї сільської ради Бучацького району та службових осіб ТзОВ із Києва, які внесли до актів прийому виконаних робіт з капремонту вулиць села за грудень 2008 року завідомо неправдиві відомості. Збитки становлять 165 тис. 275 грн.

Також прокурором Монастириського району порушено кримінальну справу за аналогічні порушення стосовно службових осіб сільської ради та службових осіб київського підприємства.

Загалом упродовж 2008-2010 років органами прокуратури області порушено 33 кримінальні справи про скоєння злочинів, пов’язаних з ліквідацією наслідків стихії у 2008 році.

Збитки за направленими до суду кримінальними справами становили 966 тис. грн. Вони повністю відшкодовані в ході досудового слідства.