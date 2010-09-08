Усі фракції парламенту згодні захищати журналістів під час виборів

За результатами третього засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування випадків цензури у засобах масової інформації, тиску на свободу слова в Україні та перешкоджання законній професійній діяльності журналістів, яке відбулося 7 вересня, зареєстровано проект Постанови Верховної Ради «Про забезпечення безперешкодної діяльності засобів масової інформації у передвиборний період 2010 року».

Як повідомили УНІАН у прес-службі ТСК, автори проекту постанови народні депутати Ірина ГЕРАЩЕНКО, Олена БОНДАРЕНКО, Степан КУРПІЛЬ, Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО, Віктор СІНЧЕНКО та інші.

Голова ТСК, народний депутат І.ГЕРАЩЕНКО підкреслила, що подання цього документа на розгляд парламенту підтримали одноголосно члени комісії - представники різних політичних сил. Вона сподівається, що парламент ухвалить Постанову про накладення мораторію на перевірки засобів масової інформації під час виборчої кампанії до місцевих органів влади, що унеможливить тиск з боку контролюючих органів на ЗМІ під час виборів.

Так само ТСК звернеться з до голови ВР Володимира ЛИТВИНА, аби якнайшвидше поставити на голосування цю постанову і провести спеціальне засідання, присвячене ЗМІ та ситуації зі свободою слова, а також прийняттю медійних законів, зокрема: проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення гарантій свободи слова в Україні)» реєстр. № 6447 від 31.05.2010 р.; проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення гарантій свободи слова в Україні та протидії цензурі)» реєстр. № 6447-1 від 16.06.2010 р.; проекту Закону України «Про доступ до публічної інформації» реєстр. № 2763 від 11.07.2008 р.; проекту Закону України «Про заборону анулювання ліцензій на мовлення та позбавлення права власності на телерадіоорганізацію» реєстр. № 6511 від 10.06.2010 р.

І.ГЕРАЩЕНКО вважає, що для результативності роботи ТСК потрібно приймати «конкретні рішення на захист журналістів» і парламент має підтримати медійні закони.

Як зазначила І.ГЕРАЩЕНКО, попередній звіт очолюваної нею ТСК можливо відбудеться у вересні. Вона висловила вдячність регіональним журналістам, “які не бояться і передають факти про тиск і цензуру до ТСК”. За словами І.ГЕРАЩЕНКО, протягом двох літніх місяців ТСК отримала близько 50 скарг від журналістів та ЗМІ. Особливо, підкреслила депутат, багато скарг від регіональних журналістів із Харківської, Одеської, Луганської області. І.ГЕРАЩЕНКО повідомила, що більшість скарг від регіональних журналістів - це спроби влади поставити на керівництво комунальних ЗМІ «своїх редакторів», втручатися у редакційну політику з метою зробити газету «лояльною, компліментарною» до влади. За її словами, є багато випадків, коли «місцева влада не змогла приборкати редакцію» і тоді вона просто виходить із співзасновників, таким чином залишаючи журналістів без роботи, а потім робить спроби відібрати редакційне майно чи приміщення.

І.ГЕРАЩЕНКО поінформувала, що ТСК надішле листа до Президента України, в якому викладе факти порушень прав журналістів, аби гарант міг ознайомитись «з реальною ситуацією в українських ЗМІ», а також висловить стурбованість затягуванням розгляду цих справ правоохоронними органами.

На засіданні розглянуто питання щодо зникнення харківського журналіста Василя КЛИМЕНТЬЄВА, щодо низки телеканалів - сімферопольської «Чорноморки» та одеського АТВ, ТВі і 5-го каналу, заслухано представників регіональних ЗМІ про факти перешкоджання журналістській діяльності та тиску на свободу слова з боку правоохоронних органів та місцевої влади (у Коломиї «Коломийський вісник», Хмельницькому «Моя газета +», Нововолинську ПП «Радіоорганізація «Львівська жінка»).

Присутній на засіданні заступник головного редактора газети «Новий стиль», свідок у справі В.КЛИМЕНТЬЄВА Петро МАТВІЄНКО поскаржився, що правоохоронці не «здійснюють необхідного захисту свідків у справі», і наголосив «що силовики продовжують тиснути на свідкіі, зокрема дружину зниклого журналіста ».

У засіданні ТСК взяли участь представники силових структур. Зокрема, заступник міністра МВС Леонід ЗИМА та перший заступник начальника головного управління нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства Генпрокуратури Володимир ГУЗИР. Вони, зокрема, повідомили, що одразу після засідання ТСК вирушають до Харкова з перевіркою, чому так повільно ведеться слідство у справі В.КЛИМЕНТЬЄВА. За їх словами, вони приділять увагу питанню захисту свідків.

Під час засідання прозвучала думка, що на час розслідування цієї резонансної справи варто відсторонити від виконання своїх обов’язків тих представників силових структур, особливо податкової адміністрації області, про яких йдеться в публікаціях В.КЛИМЕНТЬЄВА, і вони можуть бути зацікавлені в ході справи.

І.ГЕРАЩЕНКО вважає, що посадовим особам варто було б дослухатися цієї думки, оскільки цивілізованою європейська практика, коли люди, прізвища яких звучать під час резонансних справ, відсторонюються на час слідства від займаних посад.

Всі члени ТСК також звернулися до представників ГПУ і МВС і висловили невдоволення формальними відписками на запити депутатів. Так сталося у випадках з Сергієм АНДРУШКОМ і Сергія КУТРАКОВИМ, коли правоохоронці не знайшли фактів для відкриття кримінальної справи. «Якби побили міліціонера, то була б відкрита кримінальна справа і справа дійшла би до суду, і суд би вирішив порушено права журналіста чи ні, - зазначила І.ГЕРАЩЕНКО. - А у нас силові структури захищають одна одну». «Таке враження, що правоохоронці захищають своїх колег і «рука руку миє», однак це впливає на імідж правоохоронців», - наголосила вона.

За словами І.ГЕРАЩЕНКО, за підсумками розгляду ТСК підготувала вже 10 запитів до ГПУ і МВС.