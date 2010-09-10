В Україні збільшився попит на валюту

Національний банк України (НБУ) констатує збільшення з початку вересня попиту на валюту.

Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті Нацбанку.

«З початку вересня на міжбанківському валютному ринку спостерігалося підвищення попиту на іноземну валюту, яке збіглося з проведенням щомісячних розрахунків за імпортований газ. За цих умов готівковий сегмент валютного ринку продемонстрував підвищену чутливість до коливань обмінного курсу гривні, що привело до збільшення чистого попиту населення на іноземну готівку», - зазначається у повідомленні.

За даними НБУ, зниження ринкових котирувань гривні становило на міжбанківському валютному ринку 0,44% - до 7,9213 грн./дол., а на готівковому, за операціями з продажу доларів США - 0,64%, до 7,9546 грн./дол.

Для згладжування негативних ринкових очікувань Національний банк України здійснив ряд інтервенцій як з продажу, так і з купівлі іноземної валюти. Завдяки цьому наприкінці тижня сталася стабілізація міжбанківського валютного ринку.

Офіційний курс гривні до долара США з початку вересня знизився на 0,28%, до 7,9082 грн./дол. США, а щодо євро - на 0,4%, до 10,0553 грн./євро. Щодо російського рубля гривня зміцнилася на 0,42%, до 2,5609 грн./10 рублів.