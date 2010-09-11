Митниця пояснила, чому тримає в портах судна із зерном

На сьогоднішній день в українських портах результатів експертиз для здійснення експорту зерна чекають 12-15 суден.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції заступник голови Державної митної служби України Сергій СЬОМКА.

За його словами, на перевірці перебуває близько 90-120 тис. тонн зерна.

«Це судна, що перебувають або під завантаженням, або ж за ними (їх вантажами – УНІАН) відправлені зразки до Центрального митного управління лабораторних досліджень і експертної роботи, ми чекаємо отримання відповідних зразків. У разі підтвердження (відповідності заявленої якості зерна – УНІАН) такі судна вийдуть з морських портів, у разі відсутності підтвердження – будуть застосовані відповідні процесуальні заходи», – сказав С.СЬОМКА.

Він також запевнив, що митники штучно не затримують кораблі із зерном на експорт. «Йдеться про ті судна, щодо яких не завершена експертиза за якістю зерна», – сказав заступник голови Держмитслужби.

За його даними, за результатами позитивних висновків експертиз у серпні-вересні ц.р. було експортовано близько 500 тис. тонн зерна, це близько 20 суден.

Як повідомляв УНІАН, за даними Української зернової асоціації, без офіційних пояснень в портах простоюють більш як 20 суден із загальним обсягом зерна 380 тис. тонн.