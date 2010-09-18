Росія і Україна не домовилися про вартість транзиту нафти

Росія і Україна поки не досягли домовленості про вартість транзиту російської нафти через територію України. Про це повідомив на Інвестиційному форумі в Сочі голова Міністерства енергетики РФ Сергій Шматко.

За його словами, при обговоренні цього питання російська сторона виходила з доцільності вартості транзиту, яка має бути встановлена. "На сьогодні наші компанії мають можливість йти на конкурентні напрями, зокрема на Приморськ", - наголосив він. Міністр зазначив, що поки домовленості з українською стороною не досягнуто, у зв`язку з чим не виключив можливого скорочення транзиту нафти через територію України.

Наприкінці червня ц.р., нагадує РосБізнесКонсалтинг, віце-прем`єр РФ Ігор Сєчін повідомив, що Росія передала Україні проект нової угоди про транзит нафти. І.Сєчін, за його словами, розраховував, що документи будуть розглянуті і підписані українською стороною. Він також не виключив, що, якщо Україна зробить знижку на транзит через Південний порт, то обсяги транзиту складуть від 9 до 17 млн. т.