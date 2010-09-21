Міжбанк закрився ростом євро

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9330/7,9420, на 12:00 звузився спред – 7,9355/7,9415. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,9355/7,9420 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», о 12:45 Нацбанк оголосив про вихід на ринок з інтервенцією з валютної пари долар/гривня за курсом 7,9180/7,9350 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2549/0,2552, на 12:00 ціни виросли до 0,2557/0,2560. На час закриття ціни встановилися на рівні 0,2559/0,2562. У Росії курс долар-рубль піднявся, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 31,0300 (+0,0501).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3080/1,3082, а на 12:00 виросли до 1,3130/1,3132. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,3705/10,3840, на 12:00 ціни пішли вгору – 10,4165/10,4270. На час закриття торгів цінові показники з євро/гривні досягли рівня 10,4215/10,4320.