Ющенко: під сумнів ставиться не мова спілкування, а ваша тотожність

«Сьогодні в Україні відбувається приниження державної мови, і прикро, що це роблять люди від влади», - сказав висловив лідер партії «Наша Україна» Віктор ЮЩЕНКО сьогодні на прес-конференції,

Він розкритикував наміри ухвалити новий закон про мови, висловивши жаль, що “нація втягується в дискусію, яку можновладці намагаються звести виключно до проблеми спілкування”.

“Я хотів би донести до всіх: зараз під сумнів ставиться не мова спілкування, зараз під сумнів ставиться ваша тотожність, ваша ідентичність. Тому що коли говорять про державну мову, говорять про найвищу вартість, найвищу національну цінність, яка об’єднує”, - сказав В.ЮЩЕНКО, підкресливши, що дискусія про те, якою мовою має спілкуватись пересічний громадянин, є лише вершиною айсбергу, а за цим стоять набагато більші питання – питання незалежності і втрати самоідентичності українців. «І це не забавки», - додав В.ЮЩЕНКО.