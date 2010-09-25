Азаров запевняє, що взимку українці не голодуватимуть

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що продовольчій безпеці України нічого не загрожує.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам у Харкові.

«На сьогоднішній день, за моїми оцінками, продовольчій безпеці країни ніщо не загрожує. У нас достатні запаси зерна», - підкреслив М.АЗАРОВ.

Прем’єр акцентував, що, незважаючи на несприятливі погодні умови, неврожай і подорожчання продовольчої пшениці, уряд робить усе можливе, «щоб стабілізувати ситуацію».

«Зараз держава створює продовольчі запаси: і Держрезерв, і Аграрний фонд. Такі закупки ведуться, вони дозволять нам стабілізувати ситуацію перш за все в осінньо-зимовий період, весною», - зазначив М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що дефіциту продовольчого зерна не буде, оскільки уряд запланував створити його запас на рівні 3,5 млн. тонн.

«Ми плануємо закупити більше 2,5 млн. тонн зерна, регіональні фонди створять свої запаси - приблизно 1 млн. тонн. Тому говорити про якийсь дефіцит не доводиться», - заявив прем’єр.

За словами М.АЗАРОВА, аграрний сектор економіки є пріоритетним для уряду, і найближчим часом у селян з’являться певні «стимули».