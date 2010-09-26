Греція планує спростити процедуру видачі віз українським туристам

Греція зацікавлена у збільшенні туристичного потоку з України і планує ближчим часом знайти можливості у рамках правил Шенгена посприяти спрощенню процедури отримання українськими туристами віз для поїздок до Греції.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС України, про сказав міністр закордонних справ Грецької Республіки Дімітріс ДРУСТАС під час зустрічі зі своїм українським колегою Костянтином ГРИЩЕНКОМ у рамках участі в 65-ій сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Голова українського МЗС наголосив на тому, що Україна розглядає Грецію як одного зі своїх найбільш важливих політичних та економічних партнерів серед країн-членів Євросоюзу.

Він зазначив, що у Києві уважно вивчають грецький досвід боротьби з наслідками фінансово-економічної кризи, що переживає ця країна.

Зі свого боку, Д.ДРУСТАС підкреслив велике значення для розвитку двосторонніх відносин візиту Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА у Грецію в червні ц.р. Він запевнив, що Афіни підтримують необхідність активізації переговорів щодо лібералізації візового режиму між ЄС та Україною.

К.ГРИЩЕНКО наголосив на важливості для України досвіду проведення Грецією Олімпійських ігр в 2004 році в контексті підготовки нашої держави до Євро-2012.

Також К.ГРИЩЕНКО провів робочу зустріч з віце-прем’єр-міністром, міністром закордонних справ Португалії Луїшем АМАДУ.

У ході зустрічі керівники зовнішньополітичних відомств визнали необхідність поглиблення двостороннього політичного діалогу між Україною і Португалією та домовилися про взаємний обмін офіційними візитами. Сторони також обговорили перспективи торговельно-економічного співробітництва, у тому числі розширення представленості португальського бізнесу на ринку України.

Голови зовнішньополітичних відомств двох держав також торкнулися європейської інтеграції України. Л.АМАДУ запевнив українського колегу у підтримці Португалією концепції розширення Європейського Союзу, зокрема за рахунок інтеграції до нього нашої держави.

Під час зустрічі з міністром закордонних справ Республіки Коста Ріка Рене КАСТРО К.ГРИЩЕНКО підкреслив, що в рамках курсу на економізацію дипломатичної діяльності Україна планує вже ближчим часом активізувати співпрацю з країнами Латинської Америки як перспективним партнерами в торгівельно-економічній, науково-технічній та туристичній сферах. Коста Ріка, як одна з найбільш стабільних та динамічних країн Центральної Америки, цікава для українського бізнесу. У зв’язку з цим К.ГРИЩЕНКО закликав свого колегу сприяти встановленню контактів між двома країнами на всіх рівнях.

Міністри підписали Меморандум про запровадження механізму політичних консультацій між зовнішньополітичними відомствами України і Коста Ріки.

у рамхка зустрічі з міністром закордонних справ Польщі Радославом СІКОРСЬКИМ К.ГРИЩЕНКО поновив запрошення Президенту Польщі Брониславу КОМОРОВСЬКОМУ відвідати Україну для чергової неформальної зустрічі президентів двох країн, яка запланована у Ялті на початку жовтня. Сторони обмінялися думками щодо процесу європейської інтеграції України, а також обговорили актуальні питання економічного співробітництва, що представляють інтерес для сторін.

К.ГРИЩЕНКО, зокрема, підкреслив, що Україна вбачає в Польщі стратегічного і надійного партнера, в т.ч. у контексті європейських устремлінь нашої держави, а також надає великого значення розвитку взаємовигідних і всеохоплюючих двосторонніх відносин.