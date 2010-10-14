Під час зіткнення швидкої з потягом загинули вагітна жінка та її чоловік

Під час учорашнього зіткнення потягу зі «швидкою» загинули вагітна жінка та її чоловік. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.

В ДАІ нагадали, що 13 жовтня о 21.00 на залізничному переїзді у с. Тарасівка Києво-Святошинського району водій автомобіля “УАЗ” (швидка медична допомога), рухаючись з ввімкненими проблисковими маячками в напрямку м. Боярка до Києво-Святошинської центральної районної лікарні, виїхав на залізничний переїзд при працюючій звуковій та світловій сигналізації та зіткнувся з пасажирським потягом сполученням “Київ-Трускавець”.

За попередніми даними, водій швидкої допомоги здійснив об`їзд транспортних засобів, що зупинилися перед закритим шлагбаумом на переїзді, після чого виїхав по зустрічній смузі руху на залізничні колії.

Машина “швидкої допомоги” перевозила до лікарні вагітну жінку, 1990 р.н., яку супроводжував її чоловік.

Внаслідок ДТП молода жінка та її чоловік 1985 р.н. від отриманих травм загинули на місці події, а водій та фельдшер швидкої з тяжкими тілесними ушкодженнями були доставлені до Києво-Святошинської лікарні.

Затримка в русі потягів склала близько 2 годин 40 хвилин. О 23.45 рух потягів було відновлено по одній із двох залізничних колій.