Кабмін скасував підтримку експортної діяльності малого і середнього бізнесу

Кабінет міністрів України скасовує підтримку експортної діяльності малого і середнього бізнесу.

Згідно з урядовим розпорядженням від 12 жовтня 2010 р. №1978-р, текст якого розміщено на офіційному сайті КМУ, вносяться зміни до плану заходів щодо підтримки експортної діяльності суб`єктів малого і середнього підприємництва, затвердженого розпорядженням Кабміну від 21 травня 2009 р. №569.

Зокрема, з цього плану виключається пункт 6, яким передбачалося скорочення для підприємства на 50% суми податку на прибуток, одержаний в результаті приросту обсягів експорту продукції. Також цим пунктом передбачалося забезпечення гарантованого своєчасного відшкодування податку на додану вартість підприємствам.

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Кабінет Міністрів України затвердив порядок використання в 2010 році коштів, передбачених в Державному бюджеті для мікрокредитування суб`єктів малого підприємництва.

Це передбачено урядовою постановою від 12 жовтня 2010 р. №923, текст якої розміщений на офіційному сайті Кабміну.

Головним розпорядником коштів, згідно з документом, визначено Державний комітет з питань регуляторної політики і підприємництва, одержувачем – Український фонд підтримки підприємництва.

Кредитування здійснюватиметься за ставкою на рівні 1,5% облікової ставки Національного банку України, яка діє на дату укладення договору в розмірі: від 50 до 100 тис. грн. - на термін до одного року, від 100,001 до 250 тис. грн. - на термін до трьох років з відтермінуванням повернення основної суми боргу до одного року.

Кошти надаватимуться малому бізнесу для виробництва, переробки, реалізації продукції, придбання техніки, нових технологій тощо. Кошти не надаватимуться підприємствам-банкротам або ж підприємствам, які мають заборгованість перед Пенсійним фондом чи бюджетом.