Міліція шукає у правозахисника порнографію за травень місяць

У квартирі координатора Вінницької правозахисної групи Дмитра ГРОЙСМАНА сьогодні міліція провела обшук.

Як повідомив УНІАН телефоном сам Д.ГРОЙСМАН, він дізнався про те, що у його квартирі та в офісі Вінницької правозахисної групи відбувається обшук, близько 10.00 ранку, коли перебував у Києві.

В Українській Гельсінській спілці з прав людини УНІАН повідомили, що обшук здійснювався за постановою судді Ленінського району Вінниці.

Також, за повідомленням УГС, обшук міліція проводила в рамках розслідування кримінальної справи, порушеної за поширення порнографії через блог Д.ГРОЙСМАНА. Йдеться про пост у блозі від 2 травня, де встановлений ролик із сервісу YouTube.com.

Під час обшуку вилучалися усі носії інформації, документи та багато інших предметів.

Оскільки сам згаданий ролик з YouTube є легко доступним, і був поширений іншою людиною, то, на думку правозахисників, він (ролик), швидше за все, був формальною причиною для доступу до інформації правозахисної групи.

Д.ГРОЙСМАН у телефонній розмові з кореспондентом УНІАН також зазначив, що основна причина обшуку – його правозахисна діяльність. "Це – однозначно", - сказав він.