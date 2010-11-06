У Києві стартує перший Фестиваль сімейного спорту

6-7 листопада в Києві відбудеться перший «Фестиваль сімейного спорту».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, свято має на меті популяризацію родинного спорту, а також створення передумов для подальшої побудови в Києві системи регулярних родинних змагань.

Фестиваль є частиною благодійного проекту «Спортивна сім`я – здорова нація», який реалізовується благодійною організацією «Вибір майбутнього» за підтримки Головного управління у справах сім`ї, молоді та спорту, а також Національного олімпійського комітету України.

Фестиваль проводитиметься протягом двох днів та складатиметься з двох етапів: відбірних та фінальних змагань.

У Фестивалі візьмуть участь 64 сім’ї із Києва з дітьми віком від 7 до 12 років.

Фестиваль відкривається за адресою: вул. Юності, 3 (Школа № 204 з поглибленим вивченням фізичної культури та спорту).