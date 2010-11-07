На Харківщині проведуть навчання зі спрощеного переходу кордону з РФ

У рамках експерименту в Харківській області планується випробувати систему спрощеного переходу громадян через місцеві пункти пропуску.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це поінформував губернатор Харківщини Михайло ДОБКІН, коментуючи підписання Протоколу про співпрацю між Харківською і Бєлгородською областями.

«Як варіант буде апробовуватися на найближчих навчаннях можливість надання жителям Харкова та Харківської області спеціальної картки, яка на українських переходах дозволить ідентифікувати особу протягом кількох секунд. Інформація буде внесена, всі жителі прикордонних районів з української сторони отримають таку картку, і їхній виїзд на територію Російської Федерації буде максимально спрощено», - сказав М.ДОБКІН.