СП у сфері супутникової навігації можна створити двома способами

Українсько-російське спільне підприємство у сфері супутникової навігації планується створити в 2011 році. Про це повідомив журналістам генеральний директор Національного космічного агентства України (НКАУ) Юрій Алексєєв.

За його словами, вирішується питання створення нової компанії з долями 50% на 50%, або купівлі частини акцій Науково-дослідного інституту радіотехнічних вимірювань (НДІРВ, Харків) Російським науково-дослідним інститутом космічного приладобудування (НДІ КП, Москва). "У 2011 році, думаю, що це питання вирішиться", - сказав Ю.Алексєєв.

Україна і РФ в 2007 році домовилися розробити спільний проект створення об`єднаної системи диференціальної корекції і моніторингу з використанням навігаційних систем ГЛОНАСС, GPS та ін. 2009 року ухвалено рішення про створення СП між Науково-дослідним інститутом радіотехнічних вимірювань і Російським науково-дослідним інститутом космічного приладобудування, повідомляє РосБізнесКонсалтинг.