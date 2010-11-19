Мінприроди переведе директорів заповідників на контракт

З 2011 року усіх директорів природних і біосферних заповідників, національних природних парків та ботсаду, підпорядкованих Мінприроди України, буде переведено на контрактну форму працевлаштування.

Про це заявив міністр охорони навколишнього природного середовища України Микола ЗЛОЧЕВСЬКИЙ на засіданні виїзної колегії Мінприроди у місті Косів Івано-Франківської області, повідомили УНІАН у прес-службі міністерства.

Як ідеться у повідомленні, це рішення дозволить удосконалити систему управління об`єктами природно-заповідного фонду та посилить відповідальність керівників. Зокрема, у контрактах буде детально визначено права і обов’язки сторін (Мінприроди та директорів установ ПЗФ), конкретизовано звітні документи та встановлено індикатори результативності роботи.