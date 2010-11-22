Пасажирський потяг Харків – Івано-Франківськ врізався в КамАЗ
15:32, 22 листопада 2010Суспільство
13933 0
Вантажівка виїхала на колію
У Козятинському районі Вінницької області сьогодні сталося зіткнення КамАЗу та пасажирського потягу «Харків – Івано-Франківськ».
Про це кореспонденту УНІАН повідомили у центрі пропаганди Головного управління МНС України у Вінницькій області.
Трагедія сталася вдень 22-го листопада на переїзді «Кордишівка-Голендри», йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, КамАЗ виїхав на залізничне полотно. Не встигнувши перетнути колію, вантажний автомобіль був протаранений локомотивом пасажирського потягу «Харків – Івано-Франківськ».
На місці пригоди працює мобільно-оперативна група ГУ МНС України у Вінницькій області. Деталі надзвичайної події з’ясовуються.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter