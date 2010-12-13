Понад 60 навчальних закладів Рівненщини закрито на карантин

Поширення захворювання на грип спричиняє масове закриття шкіл на Рівненщині.

Як передає кореспондент УНІАН, на карантин уже відправили учнів понад 60-ти навчальних закладів області.

Найбільше шкіл не працюватиме з наступного понеділка, 13 грудня, у Костопільському районі - 39. У Рівному через високу захворюваність на грип та гострі респіраторні інфекції міська протиепідемічна комісія на 2 тижні призупинила заняття у трьох школах.

Окрім цього, у трьох районах області заборонено проводити масові заходи.