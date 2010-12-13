На Харківщині СЕС зняла з реалізації 180 тонн небезпечних продуктів

На Харківщині обласна санітарно-епідеміологічна станція за січень-листопад 2010 року зняла з реалізації 180 тонн недоброякісних і небезпечних в епідемічному відношенні продуктів харчування.

Як передає кореспондент УНІАН, у прес-службі обласної СЕС повідомили, що в цілому за 11 місяців поточного року фахівці провели понад 15 тис. перевірок і зареєстрували порушення вимог санітарного законодавства майже при кожному другому обстеженні.

З початку року на порушників накладено 7103 штрафи на суму майже 1 млн. грн. За реалізацію недоброякісної продукції застосовані 1396 фінансових санкцій на суму 123 тис. грн., припинена експлуатація 2387 об’єктів підвищеного епідеміологічного ризику. Крім цього 25 справ за результатами перевірок СЕС подано на розгляд до органів прокуратури.