У Європі випустять свій Forbes

Компанія Forbes Media, яка видає журнал Forbes, має намір відкрити європейську версію журналу в 2011 році, зазначає The Daily Telegraph з посиланням на голову ради директорів і головного редактора Forbes Media Стіва Форбса.

На його думку, після рецесії в ЄС значно підвищився інтерес до бізнесу і підприємців, які і будуть основною темою Forbes Europe. Видаватиметься журнал англійською мовою з регіональними вставками. Офіс об`єднаної редакції, за словами Стіва Форбса, буде розташований у Лондоні або Парижі.

Forbes Media вже має регіональний випуск Forbes Asia з аудиторією 6 мільйонів читачів. Крім того, за ліцензією компанії випускаються журнали в окремих країнах. Наприклад, у Росії Forbes видає Axel Springer Russia, зазначає Лента.ру.

Тираж журналу Forbes, який виходить у США раз на два тижні, становить майже 900 тисяч примірників, а сайт видання відвідують 15 мільйонів унікальних користувачів щомісяця. Крім журналу, заснованого в 1917 році, Forbes Media видає журнали ForbesLife і ForbesWoman, а також має сайти RealClearPolitics.com і RealClearSports.com.