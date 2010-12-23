Адвокат дружини ректора ДонНУ не знає про порушення справи

Адвокат дружини новообраного ректора Донецького національного університету Катерина КУТНЯ не знає про порушення кримінальної справи у зв`язку з побиттям її клієнта Тетяни ЛЕВ.

Про це вона повідомила сьогодні журналістам.

«Нам поки що невідомо, порушено кримінальну справу чи ні. Принаймні, нас з постановою про порушення кримінальної справи за заявою Т.ЛЕВ не знайомили», - сказала К.КУТНЯ.

На запитання журналістів про здоров`я Т.ЛЕВ адвокат сказала, що «вона почувається погано, дуже погано». «У неї забій головного мозку. Я думаю, що судово-медична експертиза зробить висновок про те, що їй були заподіяні середньої тяжкості тілесні ушкодження. Ми зняли побої. Це поки що попередні висновки. Але почувається вона дуже погано», - сказала К.КУТНЯ.

Як повідомляв УНІАН, 20 грудня на прес-конференції в Києві заступник міністра внутрішніх справ України Василь ФАРИННИК повідомив, що за фактом побиття дружини новообраного ректора Донецького національного університету Т.ЛЕВ порушено кримінальну справу.

«За інцидентом в Донецьку дійсно порушено кримінальну справу. Воно розслідується. Але справою займається не міліція, а справу веде прокуратура», - сказав тоді В.ФАРИННИК.

Ще раніше повідомлялося, що 17 грудня о 20.55 до чергової частини Київського райвідділу Донецького міськуправління міліції надійшло повідомлення від громадянина ЛЕВА В.М. про побиття його матері Т.ЛЕВ. На місце події оперативно виїхала слідчо-оперативна група Київського райвідділу донецького міськуправління ВВС. Встановлено, що біля під`їзду будинку по вулиці Артема двоє невідомих збили з ніг і завдали кілька ударів у голову Т.ЛЕВ. За твердженням лікаря «швидкої допомоги», який оглядав потерпілу, у жінки, можливо, струс головного мозку.

Довідка УНІАН. Тетяна ЛЕВ - дружина професора Ю.ЛИСЕНКА, який 10 грудня ц.р. переміг на виборах ректора Донецького національного університету.

15 грудня міліція провела обшук в його квартирі.

17 грудня прес-служба прокуратури Донецької області повідомила, що в Донецькому національному університеті проходять слідчі дії, пов`язані з порушенням кримінальної справи про розтрату майна посадовцями вишу.

При цьому прес-служба прокуратури області відзначила, що «за період, який перевіряється, жоден із кандидатів на пост ректора ДонНУ не мав відношення до фінансово-господарської діяльності вишу, і попросила «не пов`язувати факт порушення кримінальної справи з виборами ректора університету».

Водночас, працівники ДонНУ заявили, що пов`язують факт порушення кримінальної справи безпосередньо з виборами ректора університету, оскільки дружина обраного ректора Ю.ЛИСЕНКА Т.ЛЕВ обіймає посаду проректора університету. Раніше вона була звільнена з посади наказом в.о. ректора Петра ЄГОРОВА, але судом поновлена на посаді.