Янукович призначив керівників ряду центральних органів влади

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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив: Юрія БОГУЦЬКОГО першим заступником міністра культури України; Миколу РОМАНОВА першим заступником міністра екології та природних ресурсів України; Євгена СУЛІМУ першим заступником міністра освіти і науки, молоді та спорту України; Петра КУЛІКОВА заступником міністра освіти і науки, молоді та спорту України; Лідію ДРОЗДОВУ заступником міністра соціальної політики України; Ігоря ВІЛЬДМАНА заступником міністра екології та природних ресурсів України; Тимофія КОХАНА заступником міністра культури України; Миколу ПАЛАДІЯ головою Державної служби інтелектуальної власності України; Віктора ДРОНИКА головою Державного агентства рибного господарства України; Сергія ОРЛЕНКА головою Державного агентства екологічних інвестицій України; Василя СТАШУКА головою Державного агентства водних ресурсів України; Миколу ПАШКЕВИЧА головою Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України; Володимира ХОЛОШУ головою Державного агентства України з управління зоною відчуження; Олександра ЛІСІЦКОВА головою Державної пенітенціарної служби України; Анатолія КОЛІСНИКА головою Державної авіаційної служби України; Олену МИКОЛАЙЧУК головою Державної інспекції ядерного регулювання України; Ернеста УЛИНЦЯ головою Державної інспекції техногенної безпеки України; Павла ЖИЛУ головою Державної екологічної інспекції України.

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