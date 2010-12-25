Янукович призначив керівників ряду центральних органів влади

04:58, 25 грудня 2010
Суспільство
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Укази на офіційному сайті

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив:

Юрія БОГУЦЬКОГО першим заступником міністра культури України;

Миколу РОМАНОВА першим заступником міністра екології та природних ресурсів України;

Євгена СУЛІМУ першим заступником міністра освіти і науки, молоді та спорту України;

Петра КУЛІКОВА заступником міністра освіти і науки, молоді та спорту України;

Лідію ДРОЗДОВУ заступником міністра соціальної політики України;

Ігоря ВІЛЬДМАНА заступником міністра екології та природних ресурсів України;

Тимофія КОХАНА заступником міністра культури України;

Миколу ПАЛАДІЯ головою Державної служби інтелектуальної власності України;

Віктора ДРОНИКА головою Державного агентства рибного господарства України;

Сергія ОРЛЕНКА головою Державного агентства екологічних інвестицій України;

Василя СТАШУКА головою Державного агентства водних ресурсів України;

Миколу ПАШКЕВИЧА головою Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України;

Володимира ХОЛОШУ головою Державного агентства України з управління зоною відчуження;

Олександра ЛІСІЦКОВА головою Державної пенітенціарної служби України;

Анатолія КОЛІСНИКА головою Державної авіаційної служби України;

Олену МИКОЛАЙЧУК головою Державної інспекції ядерного регулювання України;

Ернеста УЛИНЦЯ головою Державної інспекції техногенної безпеки України;

Павла ЖИЛУ головою Державної екологічної інспекції України.

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