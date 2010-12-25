Янукович призначив керівників ряду центральних органів влади
Укази на офіційному сайті
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив:
Юрія БОГУЦЬКОГО першим заступником міністра культури України;
Миколу РОМАНОВА першим заступником міністра екології та природних ресурсів України;
Євгена СУЛІМУ першим заступником міністра освіти і науки, молоді та спорту України;
Петра КУЛІКОВА заступником міністра освіти і науки, молоді та спорту України;
Лідію ДРОЗДОВУ заступником міністра соціальної політики України;
Ігоря ВІЛЬДМАНА заступником міністра екології та природних ресурсів України;
Тимофія КОХАНА заступником міністра культури України;
Миколу ПАЛАДІЯ головою Державної служби інтелектуальної власності України;
Віктора ДРОНИКА головою Державного агентства рибного господарства України;
Сергія ОРЛЕНКА головою Державного агентства екологічних інвестицій України;
Василя СТАШУКА головою Державного агентства водних ресурсів України;
Миколу ПАШКЕВИЧА головою Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України;
Володимира ХОЛОШУ головою Державного агентства України з управління зоною відчуження;
Олександра ЛІСІЦКОВА головою Державної пенітенціарної служби України;
Анатолія КОЛІСНИКА головою Державної авіаційної служби України;
Олену МИКОЛАЙЧУК головою Державної інспекції ядерного регулювання України;
Ернеста УЛИНЦЯ головою Державної інспекції техногенної безпеки України;
Павла ЖИЛУ головою Державної екологічної інспекції України.