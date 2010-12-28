Позов проти ратифікації "харківських угод" дійшов до суду

Вищий адміністративний суд України (ВАСУ) планує 11 січня 2011 року розглянути позов юриста з Криму Костянтина КУЛАКА, який вимагає визнати незаконною процедуру ратифікації Верховною Радою угоди про продовження терміну перебування Чорноморського флоту Росії у Криму до 2042 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кримської організації Української народної партії (УНП).

У повідомленні нагадується, що Президенти Росії і України у квітні підписали угоду, якою продовжили перебування ЧФ РФ в Криму після 2017 року на 25 років з можливістю подальшої пролонгації дії угоди на п’ятирічні періоди за взаємною згодою сторін. Після цього парламенти двох країн ратифікували угоду.

За даними УНП, 40-річний юрист з Феодосії К.КУЛАК 5 травня подав до суду адміністративний позов про визнання протиправними дії народних депутатів України в ході пленарного засідання 27 квітня 2010 року, коли відбувалась ратифікація угоди.

«Спираючись на доступні для загального доступу документальні дані на офіційному сайті Верховної Ради України, позивач довів, що результати того голосування народних депутатів України мають бути визнані протиправними, оскільки вони є недостовірними та прийняті за наявного порушення процедури голосування. У випадку задоволення позову за такими підставами закони, прийняті 27 квітня 2010 року, мають бути Верховною Радою України як відповідачем визнані такими, що втратили чинність. Феодосійський юрист встиг подати позов буквально за декілька днів до того, як Верховна Рада отямилася та 13 травня 2010 року законом фактично заборонила оскаржувати власні дії, котрі все частіше не вписуються в цивілізовані рамки сучасного суспільства», - йдеться у повідомленні кримського осередку УНП.

За інформацією партії, ухвалу Окружного адміністративного суду міста Києва від 11 травня, якою позовну заяву було залишено без руху, К.КУЛАК оскаржив у Київському апеляційному адміністративному суді. 29 липня суд апеляційної інстанції задовольнив скаргу і зобов’язав Окружний адмінсуд Києва прийняти позов до розгляду, але той 6 вересня передав справу до ВАСУ.

«Справа надійшла до Вищого адміністративного суду України ще в жовтні, але лише 20 грудня КУЛАКА сповістили, що розгляд його позову до ВР в суді нарешті призначений на 11 січня 2011 року», - сказано у повідомленні.

Лідер Кримської організації УНП Олег ФОМУШКІН у коментарі УНІАН заявив, що у партії задоволені тим, що справа дійшла до розгляду в суді.

«На очах українців у квітні відбувалося потурання закону… Людина смілива, що подала позов. Ми пишаємося, що це кримчанин. Ми сподіваємося, що громадськість зверне увагу на цей суд», - сказав О.ФОМУШКІН.

Він висловив сподівання, що рішення суду щодо «харківських угод» буде справедливим.